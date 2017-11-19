Хурма та китайський фінік: на Херсонщині науковці вирощують екзотику

Дослідне господарство розташоване під Новою Каховкою у с.Плодове. Його загальна площа 760 гектар.

“В цьому році нам виповнилось 60 років. А дослідному господарству 25 років. З 1992 року господарство перебувала під порядкування Нікітського ботанічного саду. Зараз — Інституту рису. На даний час зв’язки з Кримом у нас відсутні. Ми займаємось вирощуванням таких екзотичних дерев, як хурма, зизифус, актінідія. Пропонуємо для реалізації саджанці екзотичних дерев” — повідомив Соколенко.

Колекція зизифусу, який росте у господарстві нараховує 15 сортів і 57 зразків, хурми 4 види.

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“Ми також вирощуємо саджанці хурми. Сіємо хурму „віргінську“, у нас є відібрані форми. З її плодів виділяється насіння і воно використовується як підщепа. А вже щепимо ми на весні. Щепимо сортову хурму, тих сортів, які вже відомі, так і ті, які виведені у нас у господарстві” — розповіла кореспонденту завідуюча сектором мобілізації і збереження ресурсів ДП “Дослідне господарство „Новокаховське“ Інституту рису НААНУ” Ольга Грабовецька.

Довідка: Зизифус, або китайський фінік культура, традиційно вирощується в Північному Китаї і Афганістані. Дерево або чагарник, можна зустріти під такими назвами як: ююба, унабі і жожоба. Висота цієї рослини досягає 3-10 метрів, час цвітіння: середина червня — середина серпня. Плоди китайського фініка овальної, кулястої або яйцевидної і грушоподібної форми. На етапі дозрівання вони мають світло-зелений кольор, перехідний в коричневий відтінок і смак сушених яблук.