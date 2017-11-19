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Хурма и китайский финик: в Херсонской области ученые выращивают экзотику

Хурма и китайский финик: в Херсонской области ученые выращивают экзотику

Киев  •  УНН

 • 50520 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ученые выращивают хурму и зизифус в Херсонской. Об этом корреспонденту УНН рассказал заместитель директора ГП "Опытное хозяйство "Новокаховское" Института риса УААН" Виктор Соколенко.

Опытное хозяйство расположено под Новой Каховкой в ​​с.Плодове. Его общая площадь 760 гектар.

"В этом году нам исполнилось 60 лет. А исследовательскому хозяйству 25 лет. С 1992 года хозяйство находилась в подчинение Никитского ботанического сада. Сейчас - Института риса. В настоящее время связи с Крымом у нас отсутствуют. Мы занимаемся выращиванием таких экзотических деревьев, как хурма, зизифус, актинидии. Предлагаем для реализации саженцы экзотических деревьев", - сообщил Соколенко.

Коллекция зизифуса, который растет в хозяйстве, насчитывает 15 сортов и 57 образцов, хурмы 4 вида.

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"Мы также выращиваем саженцы хурмы. Сеем хурму "виргинскую", у нас есть отобранные формы. С ее плодов выделяется семена и они используется как подвой. А уже щепы мы будем делать весной. Щепы сортовой хурмы, тех сортов, которые уже известные, так и те, которые выведены у нас в хозяйстве", - рассказала корреспонденту заведующая сектором мобилизации и сохранения ресурсов ГП "Опытное хозяйство "Новокаховское" Института риса УААН" Ольга Грабовецька.

Справка: Зизифус или китайский финик культура, традиционно выращивается в Северном Китае и Афганистане. Дерево или кустарник, можно встретить под такими названиями как: ююба, унаби и жожоба. Высота этого растения достигает 3-10 метров, время цветения: середина июня - середина августа. Плоды китайского финика овальные, шаровидные или яйцевидные и грушевидные формы. На этапе созревания они имеют светло-зеленый цвет, переходящий в коричневый оттенок и имеют вкус сушеных яблок.

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