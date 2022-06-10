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Хтось воює, а хтось прикривається мундиром митника: нардеп жорстко розкритикував зловживання на митниці

Хтось воює, а хтось прикривається мундиром митника: нардеп жорстко розкритикував зловживання на митниці

Київ • УНН

 • 357248 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Поки в країні продовжується війна, на митниці тривають розкрадання та реалізуються оборудки з ухилення від сплати податків, потрібних на фінансування армії. Про це у коментарі УНН сказав член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, коментуючи рішення комітету визнати роботу митниці незадовільною та епізод з передачею нібито на потребі військових брендового одягу.

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Цитата

«Там дуже проста ситуація. Вона полягає у тому, що з початку російського вторгнення митниця продовжує працювати і кришувати по суті чорні схеми по ухиленню від сплати податків, які необхідні для фінансування армії. Ми на комітеті обговорили кілька прикладів такого ухилення, обговорили механізми зниження податкового навантаження через ввіз на територію України брендового взуття та речей під виглядом гуманітарної допомоги. Це перше. Друге – обговорили механізми, які вони використовують задля викрадення заарештованих вантажів, які були не сплачені тими, хто їх завозив на територію України, на митну територію, під приводом необхідності передачі їх на підтримку ЗСУ», - розповів Дубінський.

Як приклад такого викрадення арештованого вантажу, Дубінський навів історію, що сталася на Одеській митниці, коли нібито на потреби військових зі складу митниці вивезли брендовий одяг. Йдеться про передачу Одеською митницею брендових речей для потреб ЗСУ на підставі накладних за підписом в.о. начальника Одеської митниці Віталія Заколодяжного, зокрема таких, як футболки торгівельних марок Givenchy, Gucci, Polo, Dolce&Gabbana та ін., рюкзаки MichaelKors, взуття спортивне для гри в футбол, ремені Dolce&Gabbana, Chanel, LouisVuitton, Armani, тощо. 

«Якщо я, наприклад, ще можу уявити собі, що комусь на фронті знадобиться ремінь, хоча дивно, що саме ремені Armani знадобилися на фронті, але як тоді бути із дитячими спортивними костюмами, жіночими рюкзаками та сумками MichaelKors, які передавалися на підтримку ЗСУ, і багато інших товарів, які були арештовані, знаходилися на митних складах – їх просто передали, і я так розумію, що вони потім опинилися у вільному обігу. Це схема розкрадання заарештованих товарів. Мої колеги наголошували на інших схемах, які там зараз використовуються. Пан Гетманцев говорив про те, що місця в чергах продають на митних постах, щоб не стояти в чергах, у яких зараз можна і два, і три дні простояти», - розповів нардеп.

Щодо Одеської митниці, то Дубінський вважає, що такі зловживання носять системний характер.

«Ця схема була започаткована і реалізована керівництвом Одеської митниці безпосередньо, судячи з документів, які у нас є, і документів, які підписував виконувач обов’язків керівника митного посту Одеської митниці – саме в.о. керівника всієї митниці Одеської області цю схему вигадав і реалізував», - вважає нардеп Дубінський.

Він нагадав також, що в.о. голови Держмислужби вже декілька разів не з’являється до парламентського комітету.

«Ми в рішенні (комітету – ред.) вказали, що робота митниці є незадовільною, бо хтось воює на фронті, а хтось заробляє гроші, прикриваючись своїми митними мундирами, і це не задовольняє комітет. (...) Тобто виглядає ситуація так, що поки можна вкрасти – крадуть, а там далі будуть розбиратися», - резюмував нардеп.

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