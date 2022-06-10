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Dolce&Gabbana та Gucci на потреби ЗСУ: митники перекладають провину на тероборону

Dolce&Gabbana та Gucci на потреби ЗСУ: митники перекладають провину на тероборону

Київ • УНН

 • 170169 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Державній митній службі було розпочато перевірку оприлюдненої у ЗМІ інформації, що на потреби Одеської територіальної оборони з місцевої митниці був переданий брендовий одяг. А самі митники перекладають провину на тероборону. Це випливає з рішення комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами засідання, на якому заслухали представників Держмитслужби, пише УНН.

Перший заступник голови Держмитслужби Олександр Щуцький повідомив, що за цим фактами 11 квітня була розпочата службова перевірка. Однак у рішенні комітету відсутня інформація про результати цієї перевірки.

Йдеться про передачу Одеською митницею брендових речей для потреб ЗСУ на підставі накладних за підписом в.о. начальника Одеської митниці Віталія Заколодяжного, зокрема таких, як футболки торгівельних марок «Givenchy», «Gucci», «Polo», «Dolce&Gabbana» та ін., гламурні рюкзаки з полімерного матеріалу ТМ «MichaelKors», взуття спортивне для гри в футбол, ремені торгівельних марок «Dolce&Gabbana», «Chanel», «LouisVuitton», «Armani», тощо.

Ці речі були передані в межах вилучення конфіскованого майна, яке зберігається на митних складах і може бути використане на потреби оборони держави.

«(…) у членів комітету виникли обґрунтовані зауваження у можливості використання жіночих рюкзаків, футбольного взуття, туалетної води та парфумів, дитячих костюмів, пальто» для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Під час засідання комітете ВР був опитаний і в.о. начальника Одеської митниці Заколодяжний, чий підпис стоїть на видаткових накладних про видачу товарів зі складу. Він заявив, що в розпорядженні, яким встановлюється порядок видачі, не визначено конкретний перелік майна та його кількість, що вилучається зі складів митних органів, таке визначення здійснюється самостійно отримувачами такого майна. Він зауважив, що митники не мають повноважень визначати, чи дійсно те чи інше необхідне для національної безпеки і оборони України.

Він також повідомив, що коли до нього потрапив лист, у якому 90% товарів було жіночими, то він повідомив про це до Одеської військової обласної адміністрації. Процес передачі майна був зупинений, а вже передане майно повернуте. Представники митниці також повідомили, що речі не були оригінальними, а лише підробками відомих брендів.

«Разом з цим, комітет вважає, що пояснення представників Держмитслужби не спростовують фактів можливих порушень законодавства з боку посадових осіб митних органів, адже саме митні органи є відповідальними за зберігання та здійснення розпорядженням таким майном у встановленому законодавством порядку», - йдеться у рішенні комітету, а також додається, що саме митники є відповідальними за формування переліку майна, яке підлягало передачі.

Нагадаємо

Одеською митницею 28 березня зі складу конфіскованих речей на користь ЗСУ було передано п'ять чоловічих футболок бренду Givenchy, 12 футболок Gucci, а також футболки брендів Marco Polo, PUMA, NIKE, жіночі спортивні костюми Dolce Gabbana, а також інший одяг брендів Lacoste, Armani, 600 жіночих рюкзаків Michael Kors, 800 пар брендового взуття для гри у футбол, 4,7 тис. ременів Armani та інших світових брендів.

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