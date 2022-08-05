Хто і чому допомагає українцям. Новини від гуманітарного штабу Future for Ukraine

Цей штаб було створено командою благодійного фонду Future for Ukraine (Майбутнє для України). Це організація, яка об’єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні.

Українська політикиня та правозахисниця Олена Сотник і CEO креативного агентства Badoev ID Анна Ковальова є співзасновницями фонду. У березні 2022 року, практично одразу після повномасштабного вторгнення росії разом із командою з десяти завзятих дівчат вони заснували благодійний фонд у Варшаві.

У польську столицю тоді евакуювалася найбільша кількість українок зі своїми дітьми та родинами. І коли їхня рідна країна, родичі, друзі та знайомі у постійній небезпеці, команда фонду просто не змогла стояти осторонь.

Фонд допомагає медичним та соціальним установам, пораненим українцям, а також дітям, які постраждали внаслідок війни.

«Ми вирішили сфокусувати діяльність фонду на допомозі тим, хто цього потребує найбільше, а також закривати ті нагальні потреби, з якими ми стикнулися самі. Наприклад, зараз у Варшаві ми створюємо мережу дитячих центрів Children Hub для адаптації та психологічного супроводу дітей-переселенців з України. Багатьом українкам, які опинилися з дітьми за кордоном, банально не вистачає кілька вільних годин на день, щоб пошукати роботу, зайнятися бюрократичними питаннями тощо», — каже Олена.

Сьогодні Future for Ukraine — це дві команди, у Варшаві та Києві, які разом роблять спільні проєкти для допомоги українцям за кордоном та в Україні.

Гуманітарний штаб фонду запустив свою роботу 24 червня у Києві. Українські родини, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати тут допомогу.

«Наразі гуманітарна ситуація в Україні є катастрофічною. Тисячі українців, які через війну втратили усе, що мали, перебувають на межі виживання. Цілі родини були змушені тікати із зони активних бойових дій. Вони втратили домівки, роботу, а заощаджень вистачає лише на харчування, якщо вони ще не вичерпалися. Потреба українців у гуманітарній допомозі наразі навіть більша, ніж у Байрактарах, адже держава не може закрити всі запити», — розповідає співзасновниця фонду Future for Ukraine Олена Сотник.

Понад 8 млн українців сьогодні зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. За місяць роботи штабу команда отримала понад 30 тис. запитів на допомогу з усієї країни.

Поки що штаб обслуговує лише жителів Києва та передмістя. Дві тисячі запитів від киян в обробці, а набори вже отримали близько 300 родин. На жаль, ресурси штабу вичерпуються занадто швидко.

Тому команда Future for Ukraine звертається за допомогою до українських та закордонних партнерів, але і цього недостатньо, щоб допомогти всім.

«Наразі ми активно шукаємо партнерів і меценатів, які б допомогли нам із системним забезпеченням роботи Гуманітарного штабу. Кількість людей, яким просто потрібні базові речі: харчування, одяг, засоби гігієни, дитячі товари — зашкалює. Ситуація критична, і ми дуже просимо усіх небайдужих допомогти своїм співвітчизникам, які опинилися у скруті. Ми маємо допомагати один одному, щоб швидше подолати наслідки цієї руйнівної війни», — закликає Сотник.

Гуманітарний набір складається із 10 кг харчових продуктів вартістю 275 грн. Туди за потреби також входять гігієнічні засоби.

«Ми віримо у силу взаємопідтримки — між людьми, волонтерами та благодійними організаціями. Ми відкриті до будь-якої форми співпраці та віримо у нашу спільну пе-ремогу, адже щодня доводимо, що українці того варті», — запевняє Олена.