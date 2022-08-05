Хто і чому допомагає українцям. Новини від гуманітарного штабу Future for Ukraine
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В одному зі столичних торговельних центрів у червні відкрився Гуманітарний штаб Future for Ukraine, який видає гуманітарні набори для українців.
Цей штаб було створено командою благодійного фонду Future for Ukraine (Майбутнє для України). Це організація, яка об’єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні.
Українська політикиня та правозахисниця Олена Сотник і CEO креативного агентства Badoev ID Анна Ковальова є співзасновницями фонду. У березні 2022 року, практично одразу після повномасштабного вторгнення росії разом із командою з десяти завзятих дівчат вони заснували благодійний фонд у Варшаві.
У польську столицю тоді евакуювалася найбільша кількість українок зі своїми дітьми та родинами. І коли їхня рідна країна, родичі, друзі та знайомі у постійній небезпеці, команда фонду просто не змогла стояти осторонь.
Фонд допомагає медичним та соціальним установам, пораненим українцям, а також дітям, які постраждали внаслідок війни.
«Ми вирішили сфокусувати діяльність фонду на допомозі тим, хто цього потребує найбільше, а також закривати ті нагальні потреби, з якими ми стикнулися самі. Наприклад, зараз у Варшаві ми створюємо мережу дитячих центрів Children Hub для адаптації та психологічного супроводу дітей-переселенців з України. Багатьом українкам, які опинилися з дітьми за кордоном, банально не вистачає кілька вільних годин на день, щоб пошукати роботу, зайнятися бюрократичними питаннями тощо», — каже Олена.
Сьогодні Future for Ukraine — це дві команди, у Варшаві та Києві, які разом роблять спільні проєкти для допомоги українцям за кордоном та в Україні.
Гуманітарний штаб фонду запустив свою роботу 24 червня у Києві. Українські родини, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати тут допомогу.
«Наразі гуманітарна ситуація в Україні є катастрофічною. Тисячі українців, які через війну втратили усе, що мали, перебувають на межі виживання. Цілі родини були змушені тікати із зони активних бойових дій. Вони втратили домівки, роботу, а заощаджень вистачає лише на харчування, якщо вони ще не вичерпалися. Потреба українців у гуманітарній допомозі наразі навіть більша, ніж у Байрактарах, адже держава не може закрити всі запити», — розповідає співзасновниця фонду Future for Ukraine Олена Сотник.
Понад 8 млн українців сьогодні зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. За місяць роботи штабу команда отримала понад 30 тис. запитів на допомогу з усієї країни.
Поки що штаб обслуговує лише жителів Києва та передмістя. Дві тисячі запитів від киян в обробці, а набори вже отримали близько 300 родин. На жаль, ресурси штабу вичерпуються занадто швидко.
Тому команда Future for Ukraine звертається за допомогою до українських та закордонних партнерів, але і цього недостатньо, щоб допомогти всім.
«Наразі ми активно шукаємо партнерів і меценатів, які б допомогли нам із системним забезпеченням роботи Гуманітарного штабу. Кількість людей, яким просто потрібні базові речі: харчування, одяг, засоби гігієни, дитячі товари — зашкалює. Ситуація критична, і ми дуже просимо усіх небайдужих допомогти своїм співвітчизникам, які опинилися у скруті. Ми маємо допомагати один одному, щоб швидше подолати наслідки цієї руйнівної війни», — закликає Сотник.
Гуманітарний набір складається із 10 кг харчових продуктів вартістю 275 грн. Туди за потреби також входять гігієнічні засоби.
«Ми віримо у силу взаємопідтримки — між людьми, волонтерами та благодійними організаціями. Ми відкриті до будь-якої форми співпраці та віримо у нашу спільну пе-ремогу, адже щодня доводимо, що українці того варті», — запевняє Олена.