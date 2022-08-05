Кто и почему помогает украинцам? Новости от гуманитарного штаба Future for Ukraine

Этот штаб был создан командой благотворительного фонда Future for Ukraine (Будущее для Украины). Это организация, которая объединяет волонтеров и специалистов, неправительственные организации и представителей бизнеса по всему миру, чтобы поддержать пострадавших от войны в Украине.

Украинская политика и правозащитница Елена Сотник и CEO креативного агентства Badoev ID Анна Ковалева являются соучредителями фонда. В марте 2022 года, практически сразу после полномасштабного вторжения россии, вместе с командой из десяти упорных девушек они основали благотворительный фонд в Варшаве.

В польскую столицу тогда эвакуировалось самое большое количество украинок со своими детьми и семьями. И когда их родная страна, родственники, друзья и знакомые в постоянной опасности, команда фонда просто не смогла стоять в стороне.

Фонд помогает медицинским и социальным учреждениям, раненым украинцам, а также детям, пострадавшим в результате войны.

«Мы решили сфокусировать деятельность фонда на помощи тем, кто в этом нуждается больше всего, а также закрывать те неотложные потребности, с которыми мы столкнулись сами. К примеру, сейчас в Варшаве мы создаем сеть детских центров Children Hub для адаптации и психологического сопровождения детей-переселенцев из Украины. Многим украинкам, оказавшимся с детьми за границей, банально не хватает несколько свободных часов в день, чтобы поискать работу, заняться бюрократическими вопросами и т.д.

Сегодня Future for Ukraine — это две команды в Варшаве и Киеве, которые вместе делают совместные проекты для помощи украинцам за рубежом и в Украине.

Гуманитарный штаб фонда запустил свою работу 24 июня в Киеве. Украинские семьи, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить здесь помощь.

«Сейчас гуманитарная ситуация в Украине катастрофическая. Тысячи украинцев, которые из-за войны потеряли все, что имели, находятся на грани выживания. Целые семьи были вынуждены убегать из зоны активных боевых действий. Они потеряли дома, работу, а сбережений хватает только на питание, если они еще не иссякли. Потребность украинцев в гуманитарной помощи пока даже больше, чем в Байрактарах, ведь государство не может закрыть все запросы», — рассказывает соучредитель фонда Future for Ukraine Елена Сотник.

Более 8 млн украинцев сегодня зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. За месяц работы штаба команда получила более 30 тысяч запросов на помощь со всей страны.

Пока штаб обслуживает только жителей Киева и пригорода. Две тысячи запросов от киевлян в обработке, а наборы уже получили около 300 семей. К сожалению, ресурсы штаба иссякают слишком быстро.

Поэтому команда Future for Ukraine обращается за помощью к украинским и зарубежным партнерам, но этого недостаточно, чтобы помочь всем.

«Сейчас мы активно ищем партнеров и меценатов, которые помогли бы нам с системным обеспечением работы Гуманитарного штаба. Количество людей, которым просто нужны базовые вещи: питание, одежда, средства гигиены, детские товары — зашкаливает. Ситуация критическая, и мы очень просим всех неравнодушных помочь своим соотечественникам, оказавшимся в беде. Мы должны помогать друг другу, чтобы быстрее преодолеть последствия этой разрушительной войны», — призывает Сотник.

Гуманитарный набор состоит из 10 кг пищевых продуктов стоимостью 275 грн. Туда при необходимости также входят гигиенические средства.

«Мы верим в силу взаимоподдержки — между людьми, волонтерами и благотворительными организациями. Мы открыты к любой форме сотрудничества и верим в нашу общую победу, ведь каждый день доказываем, что украинцы того стоят», — уверяет Елена.