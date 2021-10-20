"Хто чекав смерті Кернеса": журналісти анонсували результати розслідування

Цитата

"Місто без господаря, місто без влади, місто в якому немає мера. Чи був електронний підпис Геннадія Кернеса реальним? Як Ігор Терехов узурпував крісло секретаря міської ради? І хто розривав Харків на частини прямо біля лікарняного ліжка Кернеса, знаючи, що він помирає. Про брехню і жахливі маніпуляції, які поставили Харків на край прірви, зовсім скоро розповімо в новому випуску Ціни питання", - анонсували журналісти.

До речі

Депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" і кандидат на посаду міського голови Аліна Мустафаєва повідомила про махінації з електронним підписом Геннадія Кернеса, завдяки якому Ігор Терехов зайняв його місце. За словами Мустафаєвої, електронний підпис Кернеса був зроблений без його участі, але саме ним легалізувалися необхідні рішення і розпорядження. Мустафаєва звернулася до Президента України, Секретаря РНБО Олексія Данілова, НАЗК і Генерального прокурора з проханням розібратися в ситуації і покарати винуватців.

Контекст

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Останній раз його бачили на публіці в серпні. Незабаром після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Ігор Терехов тимчасово зайняв крісло мера.

За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста обиратимуть 31 жовтня. Політологи прогнозують два тури виборів, де, ймовірно, зустрінуться Михайло Добкін та Ігор Терехов.