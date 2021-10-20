“Кто ждал смерти Кернеса”: журналисты анонсировали результаты расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Журналисты проекта “Цена вопроса” анонсировали результаты расследования, в котором расскажут как Игорю Терехову удалось занять кресло мэра города после смерти Геннадия Кернеса, передает УНН.
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“Город без хозяина, город без власти, город в котором нет мэра. Была ли электронная подпись Геннадия Кернеса реальной? Как Игорь Терехов узурпировал кресло секретаря городского совета? И кто рвал Харьков на части прямо у больничной кровати Кернеса, зная, что он умирает. Про ложь и чудовищные манипуляции, которые поставили Харьков на край пропасти, совсем скоро расскажем в новом выпуске Цены вопроса”, — анонсировали журналисты.
К слову
Депутат Харьковского городского совета от “Слуги народа” и кандидат на должность городского главы Алина Мустафаева сообщила о махинациях с электронной подписью Геннадия Кернеса, благодаря которой Игорь Терехов занял его место. По словам Мустафаевой, электронная подпись Кернеса была сделана без его участия, но именно ею легализировались необходимые решения и распоряжения. Мустафаева обратилась к Президенту Украины, Секретарю СНБО Алексею Данилову, НАЗК и Генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновников.
Контекст
17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра.
По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.
Нового мэра Харькова жители города будут избирать 31 октября. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.