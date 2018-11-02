ХСС і партія "Вільні виборці" домовилися про створення коаліції в Баварії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Християнсько-соціальний союз (ХСС), головою якого є глава МВС ФРН Хорст Зеехофер, і невелика партія “Вільні виборці” домовилися в п’ятницю про створення правлячої коаліції в найбільшій за площею федеральній землі Німеччини — Баварії. Про це повідомило агентство DPA, інформує УНН.
“Ми впоралися”, — наводить агентство слова чинного прем’єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера, який очолював консерваторів на переговорах. “Досягнуто прорив”, — заявив журналістам лідер “Вільних виборців” Хуберт Айвангер.Про розподіл портфелів земельних міністрів поки не повідомляється. Деталі також ще не відомі. Як очікується, у понеділок партії підпишуть коаліційну угоду, а у вівторок Зьодер буде переобраний на новий термін прем’єром Баварії.
Вибори в ландтаг (земельний парламенту) Баварії пройшли 14 жовтня. За їх підсумками ХСС переміг, набравши 37,2% голосів, але в порівнянні з попередніми виборами 2013 року втратив 10,5% голосів і втратив парламентську більшість, що для консерваторів рівносильно фіаско. Їм довелося шукати партнера по коаліції.
Друге місце зайняли “зелені” з 17,5% голосів. Третьою силою в ландтазі стали “Вільні виборці” з 11,6%. Соціал-демократична партія Німеччини отримала 9,7% голосів виборців, правопопулістська “Альтернатива для Німеччини” — 10,2%, Вільна демократична партія — 5,1% голосів.