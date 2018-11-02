ХСС и партия "Свободные избиратели" договорились о создании коалиции в Баварии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Христианско-социальный союз (ХСС), председателем которого является глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер, и небольшая партия “Свободные избиратели” договорились в пятницу о создании правящей коалиции в самой крупной по площади федеральной земле Германии — Баварии. Об этом сообщило агентство DPA, передает УНН.
“Мы справились”, — приводит агентство слова действующего премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, который возглавлял консерваторов на переговорах. “Достигнут прорыв”, — заявил журналистам лидер “Свободных избирателей” Хуберт Айвангер. О распределении портфелей земельных министров пока не сообщается. Детали также еще не известны. Как ожидается, в понедельник партии подпишут коалиционный договор, а во вторник Зёдер будет переизбран на новый срок премьером Баварии.
Выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии прошли 14 октября. По их итогам ХСС победил, набрав 37,2% голосов, но по сравнению с предыдущими выборами 2013 года потерял 10,5% голосов и лишился парламентского большинства, что для консерваторов равносильно фиаско. Им пришлось искать партнера по коалиции.
Второе место заняли “зеленые” с 17,5% голосов. Третьей силой в ландтаге стали “Свободные избиратели” с 11,6%. Социал-демократическая партия Германии получила 9,7% голосов избирателей, правопопулистская “Альтернатива для Германии” — 10,2%, Свободная демократическая партия — 5,1% голосов.