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Християни відзначають Вербну неділю в Єрусалимі

Християни відзначають Вербну неділю в Єрусалимі

Київ • УНН

 • 1149762 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Тисячі католицьких християнських паломників взяли участь у святкуванні Вербної неділі в Єрусалимі на початку Страсного тижня, передає УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

Віруючі несли пальмові та оливкові гілки та йшли від вершини Олеонської гори до історичного Старого міста Єрусалима, де знаходяться святі місця трьох авраамічних монотеїстичних релігій.

Латинський патріарх Єрусалима П'єрбаттіста Піццабалла та інші католицькі священнослужителі взяли участь у традиційній процесії та роздали віруючим пальмові гілки, перш ніж очолити їх у процесії у Храмі Гробу Господнього, де, за переказами, Ісус був розп'ятий, похований та воскрес.

Вербна неділя відзначає день, коли Ісус традиційно в'їжджав до Єрусалиму, де, згідно з Новим Завітом, його вітав тріумфуючий натовп з пальмовими гілками. Цей день знаменує собою початок Страсного тижня, який закінчується 9 квітня Великоднем.

Православні християни відзначають Вербну неділю наступної неділі, а Великдень через тиждень.

Вербна неділя є початком найурочистішого тижня церкви, що включає реконструкцію розп'яття і смерті Ісуса в Страсну п'ятницю і його воскресіння на Великдень.

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