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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Хотів отруїти: у Житомирі затримали чоловіка, який спланував убивство вагітної дружини

Хотів отруїти: у Житомирі затримали чоловіка, який спланував убивство вагітної дружини

Київ • УНН

 • 25902 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Учора, 19 січня, в Житомирі затримали 41-річного жителя Коростеня, який планував отруїти небезпечними ліками свою вагітну дружину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції.

Деталі

За даними слідства, чоловік хотів убити вагітну дружину "через особисті неприязні стосунки". Для цього він приїхав із Коростеня до Житомира, щоб придбати небезпечні ліки, вільний продаж яких обмежено. Чоловіка затримали одразу після купівлі. Медикаменти вилучили, їх доправлять на експертизу.

"Попередня правова кваліфікація події – ст. 15 (Замах на правопорушення), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України", - ідеться у повідомленні.

Затриманому загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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