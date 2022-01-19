Хотел отравить: в Житомире задержали мужчину, который спланировал убийство беременной жены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера, 19 января, в Житомире задержали 41-летнего жителя Коростеня, который планировал отравить опасными лекарствами свою беременную жену. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Детали
По данным следствия, мужчина хотел убить беременную жену "из-за личных неприязненных отношений". Для этого он приехал из Коростеня в Житомир, чтобы приобрести опасные лекарства, свободная продажа которых ограничена. Мужчину задержали сразу после покупки. Медикаменты изъяли, их доставят на экспертизу.
"Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Задержанному грозит лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
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