Хотів "карколомної" кар'єри: оголошено підозру заступнику міністра "мвд днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру п'ятьом колаборантам у добровільному зайнятті посади в так званому "міністерстві внутрішніх справ "днр", серед підозрюваних "заступник міністра". Про це повідомляє ДБР у Telegram, передає УНН.
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"Працівники ДБР повідомили про підозру у колабораційній діяльності п’ятьом правоохоронцям Донецької області, які після повномасштабного вторгнення росії зрадили присязі й перейшли на бік ворога", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, в обмін на зраду окупанти запропонували колаборантам "карколомні" кар’єри у так званому міністерстві внутрішніх справ терористичної організації "донецька народна республіка".
"Зокрема, один з них став заступником міністра, а інший - "ректором академії ім. Дзержинського" (до окупації - Донецький інститут внутрішніх справ). Інші правоохоронці добровільно обійняли більш скромні посади у терористичному відомстві", - інформує ДБР.
Як зазначили, всі вони брали участь у брифінгах для місцевих засобів масової інформації, де публічно висловлювали свою підтримку державі-агресору та діям її збройних формувань, а також принижували гідність Збройних сил України та української влади.
"Правоохоронці підозрюються у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Правоохоронні органи задокументували злочинну діяльність ще п'ятьох колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини.