Хотел "сногсшибательной" карьеры: объявлено подозрение заместителю министра "мвд днр"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении пяти коллаборантам в добровольном занятии должности в так называемом "министерстве внутренних дел "днр", среди подозреваемых "заместитель министра". Об этом сообщает ГБР в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Работники ГБР сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности пяти правоохранителям Донецкой области, которые после полномасштабного вторжения россии предали присяге и перешли на сторону врага", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГБР, в обмен на предательство оккупанты предложили коллаборантам "сногсшибательные" карьеры в так называемом министерстве внутренних дел террористической организации "донецкая народная республика".
"В частности, один из них стал заместителем министра, а другой - "ректором академии им. Дзержинского" (до оккупации – Донецкий институт внутренних дел). Другие правоохранители добровольно заняли более скромные должности в террористическом ведомстве", - информирует ГБР.
Как отметили, все они принимали участие в брифингах для местных средств массовой информации, где публично выражали свою поддержку государству-агрессору и действиям его вооруженных формирований, а также унижали достоинство Вооруженных сил Украины и украинской власти.
"Правоохранители подозреваются в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Дополнение
Правоохранительные органы задокументировали преступную деятельность еще пяти коллаборантов, помогающих российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях Луганщины и Донбасса.