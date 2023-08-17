Хотіли заволодіти земельними ділянками у Києві вартістю понад 8,5 млн грн: судитимуть учасників злочинної групи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи та їх спільників, які намагалися заволодіти трьома земельними ділянками у столиці вартістю понад 8, 5 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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Судитимуть чотирьох учасників організованої групи та чотирьох їх спільників.
За даними прокуратури, вони намагались заволодіти трьома ділянками у Голосіївському районі столиці, що належать до комунальної власності.
За допомогою нотаріуса, яка діяла у змові з учасниками групи, до Держреєстру речових прав на нерухоме майно були внесені недостовірні відомості про наявність на цих ділянках житлових будинків, яких насправді там не було.
Надалі неіснуючі об’єкти нерухомості переоформили на підставних осіб.
Після чого інженер-землевпорядник, знаючи про відсутність житлових будинків на земельних ділянках, виготовив технічні документи, на підставі яких земельним ділянкам були присвоєні нові кадастрові номери та відповідні відомості були внесені до Державного земельного кадастру.
Підроблена документація на неіснуючі будинки та нові кадастрові номери були потрібні учасникам оборудки для того, щоб вивести земельні ділянки з комунальної власності.
Дії організатора та учасників злочинної схеми кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
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