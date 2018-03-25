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Хорватський футболіст помер від удару м'ячем

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 хвилин. УНН. Хорватський футболіст Бруно Бобан помер від удару м'ячем під час матчу третього дивізіону національного чемпіонату. Про це повідомляє HRT Sport, передає УНН.

Так, на 15-й хвилині матчу футболіст отримав сильний удар м'ячем в груди. До нього одразу ж підійшли лікарі, проте врятувати Бобана не вдалося. Точна причина смерті стане відома після розтину.

Нагадаємо, юнацька збірна України (футболісти не старше 2001 року народження) у другому турі еліт-раунду (другий етап відбору) Євро-2018 виграла у збірної Сербії. 

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