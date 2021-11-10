Холодно і сухо: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

Аогоду на території України формуватиме сьогодні антициклон Tilda, тому на опади розраховувати не варто. Також за відсутності значної хмарності температурні позначки суттєво знизяться, зазначили в Укргідрометцентрі.

Тож, за прогнозом погоди від синоптиків, 10 листопада без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у південній частині від 3° морозу до 2° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 11°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 5° морозу, вдень 3-5° тепла.