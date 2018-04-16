Холодницький вже повернувся з відпустки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вже повернувся з відпустки і сьогодні вже перебував на робочому місці. Про це сам Холодницький повідомив УНН.
“Правда”, — відповів Холодницький на питання журналіста.
Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.
Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.
У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.
Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.
Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.
Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ у коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства має приймати КДКП.