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Холодницький вже повернувся з відпустки

Холодницький вже повернувся з відпустки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вже повернувся з відпустки і сьогодні вже перебував на робочому місці. Про це сам Холодницький повідомив УНН.

“Правда”, — відповів Холодницький на питання журналіста.

Як повідомляв УНН, у березні в ЗМІ з’явилася інформація, що у кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли “прослушку” — апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму біля столу антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що “прослуховування” нібито могли встановити співробітники НАБУ за згоди Генпрокурора.

Згодом Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ та НАБУ і справді проводять слідчі дії щодо Холодницького.

У НАБУ заявили, що дійсно певний час здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження за фактами ймовірного вчинення правопорушень Холодницьким.

Сам директор НАБУ Ситник підтвердив, що прослуховування у кабінеті Холодницького здійснювалося близько місяця.

Генпрокурор Луценко попросив КДКП розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

Холодницький заявив, що буде клопотати про відсторонення від посади на час проведення слідства. У ГПУ у коментарі УНН пояснили, що рішення про відсторонення Холодницького на час слідства має приймати КДКП.

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