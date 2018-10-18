Хокеїсти "Нью-Джерсі" завоювали четверту поспіль перемогу на старті НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У регулярному чемпіонаті НХЛ продовжилась серія поєдинків в одному з яких “Нью-Джерсі” вдома приймав хокеїстів “Далласу”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Кайл Палмьєрі став першим гравцем в історії НХЛ, який відкрив рахунок в четвертому матчі поспіль на старті сезону. Палмьєрі реалізував більшість на четвертій хвилині першого періоду і забив переможний гол, чим забезпечив “Девілз” четверту перемогу поспіль — 3:0. За переможців також відзначилися Колман і Жан-Себастьян Ді.
Таким чином, “Нью-Джерсі” залишився єдиною командою, яка не зазнала на старті чемпіонату ще жодної поразки.
Додамо, що “Старз” програли два перші гостьові матчі сезону.