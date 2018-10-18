Хоккеисты "Нью-Джерси" завоевали четвертую подряд победу на старте НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ продолжилась серия поединков в одном из которых “Нью-Джерси” дома принимал хоккеистов “Далласа”, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Кайл Палмьери стал первым игроком в истории НХЛ, который открыл счет в четвертом матче подряд на старте сезона. Палмьери реализовал большинство на четвертой минуте первого периода и забил победный гол, чем обеспечил “Дэвилз” четвертую победу подряд — 3:0. По победителей также отличились Колман и Жан-Себастьян Ди.
Таким образом, “Нью-Джерси” остался единственной командой, которая не претерпела на старте чемпионата еще ни одного поражения.
Добавим, что “Старз” проиграли два первых гостевые матчи сезона.