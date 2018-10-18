Хоккеисты "Нью-Джерси" завоевали четвертую подряд победу на старте НХЛ

Кайл Палмьери стал первым игроком в истории НХЛ, который открыл счет в четвертом матче подряд на старте сезона. Палмьери реализовал большинство на четвертой минуте первого периода и забил победный гол, чем обеспечил “Дэвилз” четвертую победу подряд — 3:0. По победителей также отличились Колман и Жан-Себастьян Ди.

Таким образом, “Нью-Джерси” остался единственной командой, которая не претерпела на старте чемпионата еще ни одного поражения.

Добавим, что “Старз” проиграли два первых гостевые матчи сезона.