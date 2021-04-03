Хокей: "Сокіл" завдав другої поразки чинному чемпіону України в 1/2 фіналу УХЛ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Кременчуці свій другий півфінальний поєдинок плей-офф УХЛ провели місцевий "Кременчук" та київський "Сокіл". Про це інформує УНН з посиланням на пресцентр УХЛ.

Деталі

Ще до екватора першого періоду "Сокіл" влаштував "холодний душ" своєму противнику з Кременчука, двічі відзначившись у воротах Новицького. Після дуже активного старту матчу від кременчужан "Сокіл" втік в контратаку і Гільманов після передачі від Смирнова відкрив рахунок в матчі, а потім вперше в плей-офф результативно спрацювала ударна зв'язка Рубан-Міхнов - перший віддав, а другий не підвів партнера і подвоїв рахунок.

Також впевнено кияни почали і другий відрізок зустрічі - спочатку Смірнов реалізував чисельну перевагу своєї команди, а через 37 секунд свій перший гол в плей-офф забив Панченко. Розмочити рахунок "Кременчук" зміг тільки після екватора зустрічі - Григорян віддав відмінний пас на Тютченко і 26-й номер "городян" позбавив Дубровського права на завершення матчу без пропущених шайб.

На старті третього періоду "Кременчук" перевернув гру з ніг на голову - Григорян і Орлов з різницею в хвилину скоротили відставання до мінімальних 3:4. Однак, вже через 4 хвилини Ступак увірвався в зону "городян", одним рухом прибрав двох захисників і верхом відправив шайбу в ворота Гордюшина, повернувши перевагу у дві шайби.

Під кінець зустрічі Савицький поміняв голкіпера на шостого польового гравця, і за 39 секунд до кінця основного часу і Коробов закинув четверту шайбу кременчужан в матчі. Однак на більше у господарів не вистачило часу і матч все ж завершився перемогою "Сокола" 5:4, який повів в серії з рахунком 2:0.

Нагадаємо

ХК "Донбас" наблизився до виходу в фінал УХЛ в іншій півфінальній парі.

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