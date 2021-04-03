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Хоккей: "Сокол" нанес второе поражение действующему чемпиону Украины в 1/2 финала УХЛ

Киев  •  УНН

 • 11618 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Кременчуге свой второй полуфинальный поединок плей-офф УХЛ провели местный "Кременчуг" и киевский "Сокол". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр УХЛ.

Детали

Еще до экватора первого периода “Сокол” устроил “холодный душ” своему противнику из Кременчуга, дважды отличившись в воротах Новицкого. После очень активного старта матча от кременчужан “Сокол” убежал в контратаку и Гильманов после передачи от Смирнова открыл счет в матче, а затем впервые в плей-офф результативно сработала ударная связка Рубан-Михнов — первый отдал, а второй не подвел партнера и удвоил счет.

Также уверенно киевляне начали и второй отрезок встречи — сначала Смирнов реализовал численное преимущество своей команды, а через 37 секунд свой первый гол в плей-офф забил Панченко. Размочить счет “Кременчуг” смог только после экватора встречи — Григорян отдал отличный пас на Тютченко и 26-й номер “горожан” лишил Дубровского права на завершение матча без пропущенных шайб.

На старте третьего периода “Кременчуг” перевернул игру с ног на голову — Григорян и Орлов с разницей в минуту сократили отставание до минимальных 3:4. Однако, уже через 4 минуты Ступак ворвался в зону “горожан”, одним движением убрал двух защитников и верхом отправил шайбу в ворота Гордюшина, вернув преимущество в две шайбы.

Под конец встречи Савицкий поменял голкипера на шестого полевого игрока, и за 39 секунд до конца основного времени и Коробов забросил четвертую шайбу кременчужан в матче. Однако на большее у хозяев не хватило времени и матч все же завершился победой “Сокола” 5:4, который повел в серии со счетом 2:0.

Напомним

ХК “Донбасс” приблизился к выходу в финал УХЛ в другой полуфинальной паре.

Украинские Национальные Новости

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