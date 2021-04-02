ХК "Донбас" наблизився до виходу в фінал УХЛ

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Дружківці відбувся другий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" і "Дніпром". Про це інформує УНН з посиланням на сайт ліги.

Деталі

На 7-й хвилині зустрічі "Донбас" відкрив рахунок зусиллями Євгена Монса. Форвард обіграв захисника, і завів шайбу за щиток голкіперу "Дніпра" Олександру Хомутову.

На льоду "Альтаїр" був рівний хокей, команди йшли вперед без особливого ризику і по черзі проводили атаки. Хід зустрічі змінився в кінцівці другого періоду: спочатку за 20 секунд до сирени форвард "щук" Олександр Швецов зрівняв рахунок, а через 45 секунд після початку третього періоду Євген Ратушний реалізував більшість і вивів "Дніпро" вперед.

На шайбу херсонців "Донбас" також відповів реалізованою більшістю - на 47-й хвилині Андрій Сигарьов зрівняв рахунок, скориставшись видаленням Рузаля Галеєва. Через півтори хвилини Микита Мільохін встановив, як виявилося, підсумковий рахунок - 3:2.

Доповнення

Рахунок у серії до чотирьох перемог став 2:0 на користь переможця регулярного чемпіонату – "Донбасу".

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