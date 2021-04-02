ХК "Донбасс" приблизился к выходу в финал УХЛ

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Дружковке состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Днепром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

На 7-й минуте встречи “Донбасс” открыл счет усилиями Евгения Монса. Форвард обыграл защитника и завел шайбу за щиток голкиперу “Днепра” Александру Хомутову.

На льду “Альтаир” был равен хоккей, команды шли вперед без особого риска и по очереди проводили атаки. Ход встречи изменился в концовке второго периода: сначала за 20 секунд до сирены форвард “щук” Александр Швецов сравнял счет, а через 45 секунд после начала третьего периода Евгений Ратушный реализовал большинство и вывел “Днепр” вперед.

На шайбу херсонцев “Донбасс” также ответил реализованной большинством — на 47-й минуте Андрей Сигарева сравнял счет, воспользовавшись удалением Рузаля Галеева. Через полторы минуты Никита Мильохин установил, как оказалось, итоговый счет — 3:2.

Дополнение

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу победителя регулярного чемпионата — “Донбасса”.

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