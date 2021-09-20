Хокей: "Донбас" і "Сокіл" здобули перемоги в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Краматорську відбувся старт другого туру Української хокейної ліги – "Донбас" приймав білоцерківський "Білий Барс", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Чинний чемпіон не залишив шансів гостям, розгромивши їх із результатом 12:2. Разумов, Медведєв оформили по дублю, також шайби закидали за переможців Смерек, Лялька, Морозов, Буценко, Желдаков, Коренчук, Пангелов-Юлдашев, Туркін.
В другому протистоянні вечора “Маріуполь” приймав київський “Сокіл” і не зумів закинути бодай одну шайбу. Натомість гості відзначилися двічі зусиллями Міхнова та Єлісеєнка — 0:2.
Доповнення
“Донбас” набрав 4-ри очки і йде лідером змагань. “Сокіл” здобув перші очки — 2.