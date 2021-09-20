Хоккей: "Донбасс" и "Сокол" одержали победы в УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Краматорске состоялся старт второго тура Украинской хоккейной лиги - "Донбасс" принимал белоцерковский "Белый Барс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Действующий чемпион не оставил шансов гостям, разгромив их с результатом 12: 2. Разумов, Медведев оформили по дублю, также шайбы забрасывали за победителей Елей, Кукла, Морозов, Буценко, Желдаков, Коренчук, Пангелов-Юлдашев, Туркин.
Во втором противостоянии вечера “Мариуполь” принимал киевский “Сокол” и не сумел забросить хотя бы одну шайбу. Зато гости отличились дважды усилиями Михнова и Елисеенко — 0:2.
Дополнение
“Донбасс” набрал 4-х очка и идет лидером соревнований. “Сокол” получил первые очки — 2.