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The Guardian

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Хокей: "Бостон" зрівняв рахунок у серії плей-офф Кубку Стенлі

Київ • УНН

 • 22924 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Хокеїсти "Бостона" зрівняли рахунок у кінці третього періоду і вирвали перемогу в овертаймі другого поєдинку, зрівнявши рахунок у серії плей-офф Кубку Стенлі з "Вашингтоном". Про це інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Хокей: "Бостон" зрівняв рахунок у серії плей-офф Кубку Стенлі

Деталі

На шостій хвилині рахунок відкрив "Бостон" завдяки шайбі Джейка Дебраска, який замкнув пас Чарлі Койла. У "Вашингтона" з'явився шанс симетрично відповісти вже через хвилину з невеликим, коли Давид Пастрняк порушив правила на Міхаелі Раффлі. На реалізацію зайвого "Кепіталз" знадобилося всього 12 секунд - Ті-Джей Оші майстерно підставив ключку під кидок Олександра Овечкіна (1:1).

"Брюїнз" знову вийшли вперед вже через три хвилини, вразивши ворота Крейга Андерсона (закінчив матч з 44 сейвами) другим кидком з п'яти спроб. Пастрняк рукою зловив шайбу, не давши їй вийти із зони, і відпасував на Патріса Бержерона, якому вдався точний кистьовий кидок.

Але на першу перерву суперники все ж пішли за рівного рахунку. За 3:18 до перерви шайба після кидка Дмитра Орлова рикошетом від коника Гарнета Хетавея знайшла шлях в ворота Туукка Раска (36 сейвів).

Другий період пройшов без закинутих шайб, але за помітної переваги "Бостона" і на тлі трьох обопільних вилучень. "Брюїнз" в останні 20 хвилин домінували, але господарів в грі тримав Андерсон, який після двох швидких пропущених шайб зібрався і діяв чудово.

На восьмій хвилині "Кепіталз" навіть примудрилися вийти вперед. Усе той же Хетавей з передачі все того ж Орлова забив свій другий кубковий гол в кар'єрі. "Столичні" були дуже близькі, щоб отримати перемогу, але не дотерпіли зовсім трохи. За 2:49 до кінця Тейлор Холл зрівняв рахунок (3:3).

А в овертаймі шайбі Бреда Маршана треба було всього 39 секунд, щоб забрати для "Бостона" перемогу (4:3).

Таким чином, рахунок у серії першого раунду плей-офф став нічийним – 1:1.

Доповнення

Долю всіх 11 останніх ігор між суперниками в плей-офф вирішувала одна шайба. Це найтриваліша подібна серія в історії НХЛ.

Довідково

Плей-офф Кубку Стенлі 2021 стартував 15 травня 2021 року серед 16 команд НХЛ і складається з чотирьох раундів.

У зв'язку з триваючою пандемією коронавірусу ліга скоротила сезон 2020/21 і змінила його формат. Так були скасовані конференції і змінені склади дивізіонів. Через труднощі з перетином канадсько-американського кордону, перші два раунди клуби проводять з суперниками по дивізіону.

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