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Хоккей: "Бостон" сравнял счет в серии плей-офф Кубка Стэнли

Киев • УНН

 • 22924 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Хоккеисты "Бостона" сравняли счет в конце третьего периода и вырвали победу в овертайме второго поединка, сравняв счет в серии плей-офф Кубка Стэнли с "Вашингтоном". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Хоккей: "Бостон" сравнял счет в серии плей-офф Кубка Стэнли

Детали

На шестой минуте счет открыл "Бостон" благодаря шайбе Джейка Дебраска, который замкнул пас Чарли Койла. У "Вашингтона" появился шанс симметрично ответить уже через минуту с небольшим, когда Давид Пастрняк нарушил правила на Михаэле Раффле. На реализацию лишнего "Кэпиталз" понадобилось всего 12 секунд - Ти-Джей Оши мастерски подставил клюшку под бросок Александра Овечкина (1:1).

"Брюинз" снова вышли вперед уже через три минуты, поразив ворота Крейга Андерсона (закончил матч с 44 сейвами) вторым броском с пяти попыток. Пастрняк рукой поймал шайбу, не дав ей выйти из зоны, и отпасовал на Патриса Бержерона, которому удался точный кистевой бросок.

Но на первый перерыв соперники все же ушли при равном счете. За 3:18 до перерыва шайба после броска Дмитрия Орлова рикошетом от конька Гарнета Хетавея нашла путь в ворота Туукка Раска (36 сейвов).

Второй период прошел без заброшенных шайб, но при заметном преимуществе "Бостона" и на фоне трех взаимных изъятий. "Брюинз" в последние 20 минут доминировали, но хозяев в игре держал Андерсон, который после двух быстрых пропущенных шайб собрался и действовал великолепно.

На восьмой минуте "Кэпиталз" даже умудрились выйти вперед. Все тот же Хэтауэй с передачи все того же Орлова забил свой второй кубковый гол в карьере. "Столичные" были очень близки, чтобы одержать победу, но не дотерпели совсем немного. За 2:49 до конца Тейлор Холл сравнял счет (3:3).

А в овертайме шайбе Брэда Маршана потребовалось всего 39 секунд, чтобы забрать для "Бостона" победу (4:3).

Таким образом, счет в серии первого раунда плей-офф стал ничейным - 1:1.

Дополнение

Судьбу всех 11 последних игр между соперниками в плей-офф решала одна шайба. Это самая длительная подобная серия в истории НХЛ.

Справка

Плей-офф Кубка Стэнли 2021 стартовал 15 мая 2021 года среди 16 команд НХЛ и состоит из четырех раундов.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса лига сократила сезон 2020/21 и изменила его формат. Так были упразднены конференции и изменены составы дивизионов. Из-за трудностей с пересечением канадско-американской границы, первые два раунда клубы проводят с соперниками по дивизиону.

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