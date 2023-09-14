Хочуть боротись із українськими морськими дронами: окупанти вивели у Чорне море малий ракетний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Чорне море з Севастополя вийшов російський малий ракетний корабель "Сівуч", який не є носієм ракет "Калібр". Ймовірно, його відправили на завдання з боротьби з українськими морськими дронами, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".
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російський малий ракетний корабель "Сівуч" проєкту 1239, який не є носієм ракет "Калібр", вийшов у Чорне море з Севастополя.
“Вивели його у море, щоб спробувати боротися з українськими морськими дронами. Але, найімовірніше, він сам стане мішенню”, - зазначили місцеві ЗМІ.
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Раніше повідомлялось, що окупанти, зважаючи на попередні атаки на їхній флом біля Криму, тепер відчувають себе менш захищеними та розосереджуються по Чорному морю.