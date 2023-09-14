Хотят бороться с украинскими морскими дронами: оккупанты вывели в Черное море малый ракетный корабль

Детали

российский малый ракетный корабль "Сивуч" проекта 1239, который не является носителем ракет "Калибр", вышел в Черное море из Севастополя.

“Вывели его в море, чтобы попробовать бороться с украинскими морскими дронами. Но, скорее всего, он сам станет мишенью”, - отметили местные СМИ.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты, учитывая предыдущие атаки на их флот возле Крыма, теперь чувствуют себя менее защищенными и рассредотачиваются по Черному морю.