Хоча б одне щеплення від COVID-19 отримали вже 5 мільйонів українців

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 071 660 людей, з них отримали одну дозу – 5 071 658 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 136 376 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 8 208 034 щеплення", - вказали у МОЗ.

Деталі

42 715 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 22 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 14 590 людей, повністю імунізовані - 28 125 людей.

Протягом доби працювали: 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення; 353 центрів вакцинації.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).