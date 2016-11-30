Хлопець провалився під кригу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Хлопець провалився під кригу на ставку поблизу Новоархангельська Кіровоградської області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Кіровоградській області.
О 16:03 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що на ставку поблизу смт Новоархангельська потребує допомоги людина, яка провалилась під кригу.
Прибувши на місце події, рятувальники спільно з місцевими жителями вилучили постраждалого з водойми та надали першу допомогу.
Постраждалого жителя села Розсохуватка, 1996 року народження, госпіталізували до Новоархангельської ЦРЛ.