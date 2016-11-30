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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Парень провалился под лед в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 5130 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парень провалился под лед на пруду вблизи Новоархангельска Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Кировоградской области.

Парень провалился под лед в Кировоградской области

В 16:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пруду вблизи пгт Новоархангельск нуждается в помощи человек, который провалился под лед.

Прибыв на место происшествия, спасатели совместно с местными жителями изъяли пострадавшего из водоема и оказали первую помощь.

Пострадавшего жителя села Россоховатка, 1996 года рождения, госпитализировали в Новоархангельскую ЦРБ.

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