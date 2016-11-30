Парень провалился под лед в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Парень провалился под лед на пруду вблизи Новоархангельска Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Кировоградской области.
В 16:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на пруду вблизи пгт Новоархангельск нуждается в помощи человек, который провалился под лед.
Прибыв на место происшествия, спасатели совместно с местными жителями изъяли пострадавшего из водоема и оказали первую помощь.
Пострадавшего жителя села Россоховатка, 1996 года рождения, госпитализировали в Новоархангельскую ЦРБ.