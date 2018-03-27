Хлопчик, який втратив сім'ю в пожежі в Кемерово, прийшов до тями

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Потерпілий після трагедії в торговому центрі в Кемерово 11-річний хлопчик, чия сім'я загинула під час пожежі, прийшов до тями і дихає самостійно, повідомила міністр охорони здоров'я Росії Вероніка Скворцова, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Раніше Скворцова розповіла, що найважчий з постраждалих - 11-річний хлопчик, який вистрибнув під час пожежі з четвертого поверху і отримав важкі травми.

При пожежі хлопчик втратив обох батьків і молодшу сестру.

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"Потерпілий в результаті пожежі в Кемерово хлопчик 11 років прийшов до тями. Він переведений на самостійне дихання. Спілкується, розповідає про те, що трапилося. Самостійно поїв. За даними комп'ютерної томографії, відзначений регрес патологічних порушень", - сказала Скворцова.

Нагадаємо, тисячі людей в Кемерово на мітингу зажадали відставки влади.

Люди зажадали розповісти їм правду про пожежу. Вони впевнені, що загиблих набагато більше, ніж про це офіційно повідомляють.

Нагадаємо, в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", за останніми даними, загинули 64 людини. Ще 52 людини постраждали. У соцмережах поширюються повідомлення, що насправді жертвами пожежі стали кілька сотень людей, але влада спростовує ці дані.

Українців не було серед загиблих після опізнання 15 жертв.

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