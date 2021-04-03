ХК "Україночка" виграв матч-відкриття чемпіонату України з жіночого хокею

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Київська "Україночка" здобула впевнену перемогу над "Дніпровськими Білками" в дебютному матчі п’ятого в історії чемпіонату України з хокею серед жінок, передає УНН з посиланням на Федерацію хокею України.

Деталі

Уже на 23 секунді протистояння у воротах дніпровської команди розписалась Елен Аліпова. Вона й стала авторкою першою шайби в новому сезоні жіночої національної першості. На цьому киянки не зупинились і до завершення першого періоду відправили у володіння опоненток ще чотири снаряди. “Білки” ж на це відповіли голом у виконанні Вікторії Бойко з передачі Наталії Романенко та Лариси Вербенко.

Попри всі старання дніпровського клубу, уразити ворота “Україночки” удруге їм так і не вдалось. За підсумками гри столичний колектив здобув звитягу з перевагою в 10 шайб — 11:1. До слова, Аліка Гадлія та Ангеліна Майфельд записали до свого активу по хет-трику.

Зазначимо, що наступний матч “Дніпровські Білки” проведуть вже сьогодні, проти “Пантер”, а “Україночка” вийде на лід 4 квітня.

Що передувало цьому

“Вінніпег” продовжив переможну серію в НХЛ.

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