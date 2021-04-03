ХК "Украиночка" выиграл матч-открытие чемпионата Украины по женскому хоккею

Детали

Уже на 23 секунде противостояния в воротах днепровской команды расписалась Элен Алипова. Она и стала автором первой шайбы в новом сезоне женского национального первенства. На этом киевлянки не остановились и до завершения первого периода отправили во владение оппоненток еще четыре снаряда. “Белки” же на это ответили голом в исполнении Виктории Бойко по передаче Натальи Романенко и Ларисы Вербенко.

Несмотря на все старания днепровского клуба, поразить ворота “Украиночки” во второй раз им так и не удалось. По итогам игры столичный коллектив получил победу с преимуществом в 10 шайб — 11:1. К слову, Алика Гадлия и Ангелина Майфельд записали в свой актив по хет-трика.

Отметим, что следующий матч “Днепровские Белки” проведут уже сегодня, против “Пантер”, а “Украиночка” выйдет на лед 4 апреля.

Что предшествовало этому

“Виннипег” продлил победную серию в НХЛ.