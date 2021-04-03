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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16095 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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ХК "Украиночка" выиграл матч-открытие чемпионата Украины по женскому хоккею

ХК "Украиночка" выиграл матч-открытие чемпионата Украины по женскому хоккею

Киев  •  УНН

 • 14816 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Киевская "Украиночка" одержала уверенную победу над "днепровскими Белками" в дебютном матче пятого в истории чемпионата Украины по хоккею среди женщин, передает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

Уже на 23 секунде противостояния в воротах днепровской команды расписалась Элен Алипова. Она и стала автором первой шайбы в новом сезоне женского национального первенства. На этом киевлянки не остановились и до завершения первого периода отправили во владение оппоненток еще четыре снаряда. “Белки” же на это ответили голом в исполнении Виктории Бойко по передаче Натальи Романенко и Ларисы Вербенко.

Несмотря на все старания днепровского клуба, поразить ворота “Украиночки” во второй раз им так и не удалось. По итогам игры столичный коллектив получил победу с преимуществом в 10 шайб — 11:1. К слову, Алика Гадлия и Ангелина Майфельд записали в свой актив по хет-трика.

Отметим, что следующий матч “Днепровские Белки” проведут уже сегодня, против “Пантер”, а “Украиночка” выйдет на лед 4 апреля.

Что предшествовало этому

“Виннипег” продлил победную серию в НХЛ.

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