Хокей: "Вінніпег" продовжив переможну серію в НХЛ

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Київ • УНН

 • 15941 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. В рамках регулярного сезону НХЛ відбулася низка поєдинків в одному з яких "Вінніпег" в гостях змагався із "Калгарі", передає УНН з посиланням на сайт ліги.

Деталі

Гості виявилися більш вдалими на одну шайбу — 2:3. За 2 (1 + 1) очки у “Джетс” набрали Пол Штясни, Кайл Коннор і Блейк Уілер, а воротар Коннор Хеллебак зробив 24 сейви. У господарів шайби закидали Мілан Лучіч та Меттью Ткачук.

“Калгарі” зазнав четвертої поразки поспіль, за цей період забивши лише чотири голи. Натомість “Вінніпег” здобув третю перемогу поспіль.

Результати інших поєдинків:

“Вашингтон” — “Нью-Джерсі” — 4:0
“Сент-Луїс” — “Анахайм” — 1:4
“Арізона” — “Сан-Хосе” — 5:2.

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