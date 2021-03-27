Хокей: "Вінніпег" продовжив переможну серію в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. В рамках регулярного сезону НХЛ відбулася низка поєдинків в одному з яких "Вінніпег" в гостях змагався із "Калгарі", передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
Гості виявилися більш вдалими на одну шайбу — 2:3. За 2 (1 + 1) очки у “Джетс” набрали Пол Штясни, Кайл Коннор і Блейк Уілер, а воротар Коннор Хеллебак зробив 24 сейви. У господарів шайби закидали Мілан Лучіч та Меттью Ткачук.
“Калгарі” зазнав четвертої поразки поспіль, за цей період забивши лише чотири голи. Натомість “Вінніпег” здобув третю перемогу поспіль.
Результати інших поєдинків:
“Вашингтон” — “Нью-Джерсі” — 4:0
“Сент-Луїс” — “Анахайм” — 1:4
“Арізона” — “Сан-Хосе” — 5:2.