Хокей: "Вінніпег" продовжив переможну серію в НХЛ

Деталі

Гості виявилися більш вдалими на одну шайбу — 2:3. За 2 (1 + 1) очки у “Джетс” набрали Пол Штясни, Кайл Коннор і Блейк Уілер, а воротар Коннор Хеллебак зробив 24 сейви. У господарів шайби закидали Мілан Лучіч та Меттью Ткачук.

“Калгарі” зазнав четвертої поразки поспіль, за цей період забивши лише чотири голи. Натомість “Вінніпег” здобув третю перемогу поспіль.

Результати інших поєдинків:

“Вашингтон” — “Нью-Джерсі” — 4:0

“Сент-Луїс” — “Анахайм” — 1:4

“Арізона” — “Сан-Хосе” — 5:2.