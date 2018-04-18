ХК "Торонто" здобув перемогу і скоротив відставання у серії плей-оф Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. “Торонто Мейпл Ліфс” з рахунком 4:2 обіграв “Бостон Брюїнз” в третьому матчі першого раунду розіграшу Кубка Стенлі, який відбувся в на арені “Air Canada Centre” в Торонто, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Ван Рімсдайк відкрив рахунок при грі у більшості хокеїстів “Торонто”. Потім двічі у воротах суперника розписався Марло і ще одне взяття воріт “Брюінз” оформив Меттьюс. У складі “Бостона” голами відзначилися захисники Адам Маккуейд і Здено Хара.
“Я думаю, що в цій грі у нас багато що виходило — ноги бігли, ми правильно грали. Якщо хтось помилявся, то його страхував партнер. Всі розуміють, як треба грати у плей-оф, щоб домогтися успіху. Ми пройшли регулярний сезон, розуміємо, що в Бостоні не змогли показати свій кращий хокей. Але сьогодні тут все змінилося, і ми перемогли”, — заявив автор двох закинутих шайб Марло.
Таким чином, рахунок у серії, яка триватиме до чотирьох виграшів став 2:1 на користь “Бостона”.
Відзначимо, що в інших баталіях “Нью-Джерсі” завдав поразки “Тампа-Бей” 5:2, “Колорадо” виявився сильнішим за “Нешвілл” 5:3, а “Сан-Хосе” розгромили “Анахайм” 8:1.