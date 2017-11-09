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ХК "Тампа-Бей" перервав виграшну серію "Сан-Хосе" і очолив таблицю НХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В регулярному чемпіонаті НХЛ відбулася центральна зустрічі ігрового дня в якій "Тампа-Бей Лайтнінг" у гостях протистояла "Сан-Хосе Шаркс", повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

"Шаркс" відкрили рахунок вже на 25-й секунді матчу, коли Юнас Донской, який дебютував в першій ланці з Джо Павелскі і Джо Торнтоном, пробив Андрія Василевського. Однак потім воротар "Лайтнінг" зробив кілька ключових сейвів, його команда перехопила ініціативу і забила п'ять разів поспіль – 1:5.

Відзначимо, що Стемкос зробив три передачі і з 28 очками очолив бомбардирські перегони Ліги. На два бали від нього відстає Кучеров, який з 15 голами є найкращим снайпером чемпіонату.

Примітно, що нападник "Лайтнінг" Кріс Кунітц провів свій 900-й матч в НХЛ, а захисник "Тампи" Джейк Дотчін закинув першу шайбу в кар'єрі.

Додамо також, з 26 очками "блискавки" лідирують в загальній таблиці Ліги, а в наступній грі її чекає зустріч з одним із лідерів Західної конференції "Лос-Анджелесом". У "акул" перервалася переможна серія, яка складала 4-ри зустрічі – 16 очок і 7-й рядок на Заході.

Як повідомляв УНН, "Айлендерс" перервали переможну ходу ХК "Колорадо".

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