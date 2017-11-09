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ХК "Тампа-Бэй" прервал выигрышную серию "Сан-Хосе" и возглавил таблицу НХЛ

Киев  •  УНН

 • 11737 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ состоялась центральная встречи игрового дня в которой "Тампа-Бэй Лайтнинг" в гостях противостояла "Сан-Хосе Шаркс", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Шаркс" открыли счет уже на 25-й секунде матча, когда Юнас Донской, который дебютировал в первом звене с Джо Павелски и Джо Торнтоном, пробил Андрея Василевского. Однако затем вратарь "Лайтнинг" сделал несколько ключевых сейвов, его команда перехватила инициативу и забила пять раз подряд - 1:5.

Отметим, что Стэмкос сделал три передачи и с 28 очками возглавил бомбардирские гонки Лиги. На два балла от него отстает Кучеров, который с 15 голами является лучшим снайпером чемпионата.

Примечательно, что нападающий "Лайтнинг" Крис Кунитц провел свой 900-й матч в НХЛ, а защитник "Тампы" Джейк Дотчин забросил первую шайбу в карьере.

Добавим также, с 26 очками "молнии" лидируют в общей таблице Лиги, а в следующей игре ее ждет встреча с одним из лидеров Западной конференции "Лос-Анджелесом". В "акул" прервалась победная серия, которая составляла 4-х встречи - 16 очков и 7-ю строчку на Западе.

Как сообщал УНН, "Айлендерс" прервали победную ходу ХК "Колорадо".

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