ХК "Сокіл" завоював другу звитягу в Континентальному Кубку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Хокеїсти київського "Соколу" провели свій третій матч у розіграші Континентального Кубка - суперником киян став естонський "Тарту", повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.
Деталі
Першу половину стартового періоду команди відіграли абсолютно на рівних, створюючи моменти біля воріт Дмитра Кубрицький і Андрія Буніна. Однак, після екватора двадцятихвилинки “Сокіл” взяв гру під свій контроль і зміг чотири рази відзначитися у воротах естонського голкіпера, заволодівши комфортною перевагою. Голи на свій рахунок записали Андрій Смирнов, Олександр Павленко, Михайло Симчук та Андрій Міхнов.
У другій двадцятихвилинці кияни тільки затвердили своє лідерство, закинувши ще чотири шайби зусиллями Антона Рубана, Єгора Мажуги, Михайла Симчука і Єгора Кузьменка. У свою чергу, “Тарту” зміг ще двічі прошити Дмитра Кубрицького.
У третьому відрізку зустрічі команди обмінялися шайбами - на гол Харрі Колла відповів Єгор Кузьменко. За дві хвилини до кінця зустрічі “Тарту” зміг ще на одну шайбу скоротити відставання в рахунку — 9:4 на табло встановив Іван Акімов.
Доповнення
“Сокіл” виграв два матчі з трьох у розіграші Континентального Кубка і завершив виступи в європейському турнірі на другому місці. Перше місце в групі С зайняв латвійський “Олімп”, який вийшов в півфінал змагань.