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ХК "Сокіл" завоював другу звитягу в Континентальному Кубку

Київ • УНН

 • 15989 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Хокеїсти київського "Соколу" провели свій третій матч у розіграші Континентального Кубка - суперником киян став естонський "Тарту", повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.

ХК "Сокіл" завоював другу звитягу в Континентальному Кубку

Деталі

Першу половину стартового періоду команди відіграли абсолютно на рівних, створюючи моменти біля воріт Дмитра Кубрицький і Андрія Буніна. Однак, після екватора двадцятихвилинки “Сокіл” взяв гру під свій контроль і зміг чотири рази відзначитися у воротах естонського голкіпера, заволодівши комфортною перевагою. Голи на свій рахунок записали Андрій Смирнов, Олександр Павленко, Михайло Симчук та Андрій Міхнов.

У другій двадцятихвилинці кияни тільки затвердили своє лідерство, закинувши ще чотири шайби зусиллями Антона Рубана, Єгора Мажуги, Михайла Симчука і Єгора Кузьменка. У свою чергу, “Тарту” зміг ще двічі прошити Дмитра Кубрицького.

У третьому відрізку зустрічі команди обмінялися шайбами ​​- на гол Харрі Колла відповів Єгор Кузьменко. За дві хвилини до кінця зустрічі “Тарту” зміг ще на одну шайбу скоротити відставання в рахунку — 9:4 на табло встановив Іван Акімов.

Доповнення

“Сокіл” виграв два матчі з трьох у розіграші Континентального Кубка і завершив виступи в європейському турнірі на другому місці. Перше місце в групі С зайняв латвійський “Олімп”, який вийшов в півфінал змагань.

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