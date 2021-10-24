ХК "Сокіл" завоював другу звитягу в Континентальному Кубку

Деталі

Першу половину стартового періоду команди відіграли абсолютно на рівних, створюючи моменти біля воріт Дмитра Кубрицький і Андрія Буніна. Однак, після екватора двадцятихвилинки “Сокіл” взяв гру під свій контроль і зміг чотири рази відзначитися у воротах естонського голкіпера, заволодівши комфортною перевагою. Голи на свій рахунок записали Андрій Смирнов, Олександр Павленко, Михайло Симчук та Андрій Міхнов.

У другій двадцятихвилинці кияни тільки затвердили своє лідерство, закинувши ще чотири шайби зусиллями Антона Рубана, Єгора Мажуги, Михайла Симчука і Єгора Кузьменка. У свою чергу, “Тарту” зміг ще двічі прошити Дмитра Кубрицького.

У третьому відрізку зустрічі команди обмінялися шайбами ​​- на гол Харрі Колла відповів Єгор Кузьменко. За дві хвилини до кінця зустрічі “Тарту” зміг ще на одну шайбу скоротити відставання в рахунку — 9:4 на табло встановив Іван Акімов.

Доповнення

“Сокіл” виграв два матчі з трьох у розіграші Континентального Кубка і завершив виступи в європейському турнірі на другому місці. Перше місце в групі С зайняв латвійський “Олімп”, який вийшов в півфінал змагань.