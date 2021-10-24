ХК "Сокол" завоевал вторую победу в Континентальном Кубке

Детали

Первую половину стартового периода команды сыграли абсолютно на равных, создавая моменты у ворот Дмитрия Кубрицкий и Андрея Бунина. Однако, после экватора двадцатиминутки “Сокол” взял игру под свой контроль и смог четыре раза отличиться в воротах эстонского голкипера, завладев комфортным преимуществом. Голы на свой счет записали Андрей Смирнов, Александр Павленко, Михаил Симчук и Андрей Михнов.

Во второй двадцатиминутке киевляне только утвердили свое лидерство, забросив еще четыре шайбы усилиями Антона Рубана, Егора Мажуги, Михаила Симчука и Егора Кузьменко. В свою очередь, “Тарту” смог еще дважды прошить Дмитрия Кубрицкий.

В третьем отрезке встречи команды обменялись шайбами ​​- на гол Харри Колла ответил Егор Кузьменко. За две минуты до конца встречи “Тарту” смог еще одну шайбу сократить отставание в счете — 9:4 на табло установил Иван Акимов.

Дополнение

“Сокол” выиграл два матча из трех в розыгрыше Континентального Кубка и завершил выступления в европейском турнире на втором месте. Первое место в группе С занял латвийский “Олимп”, который вышел в полуфинал соревнований.