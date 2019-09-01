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ХК "Кременчук" в серії булітів тріумфував на Kremenchuk Open Cup-2019

Київ • УНН

 • 7117 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Кременчуці завершився передсезонний турнір Kremenchuk Open Cup-2019, в вирішальному матчі якого господарі турніру зіграли проти "Донбасу", повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.

Видовищний перший період завершився рахунком 1:1. Микола Кисельов забив першу шайбу в ворота донеччан. Ворота господарів турніру вразив Віталій Лялька. Нападаючий сміливо пішов на трьох суперників, трохи змістився вправо, заїхавши за захисника, і несподівано для воротаря кинув під дальню штангу - 1:1. В останні 40 хвилин гри, команди багато боролися, віддалялися, але закинути так і не змогли.

Відзначимо, що через дисциплінарні санкції матч не дограв форвард "Донбасу" Євген Нікіфоров.

Відповідно до регламенту турніру гра, минаючи овертайм, перетекла в булітну серію, де краще всіх зіграли воротарі В'ячеслав Новицький і Степан Горячевських. Але "Кременчук" зміг пробити голкіпера "Донбасу" і залишити у себе домашній трофей.

Додамо, що третє місце посів ХК "Дніпро", який завдав фіаско "Білому Барсу" (4:1).

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