ХК "Кременчуг" в серии буллитов победил на Kremenchuk Open Cup-2019

Зрелищный первый период завершился со счетом 1:1. Николай Киселев забил первую шайбу в ворота дончан. Ворота хозяев турнира поразил Виталий Лялька. Нападающий смело пошел на троих соперников, немного сместился вправо, заехав за защитника, и неожиданно для вратаря бросил под дальнюю штангу - 1:1. В последние 40 минут игры, команды много боролись, удалялись, но забросить так и не смогли.

Отметим, что из-за дисциплинарных санкций матч не доиграл форвард "Донбасса" Евгений Никифоров.

Согласно регламенту турнира игра, минуя овертайм, перетекла в булитну серию, где лучше всех сыграли вратари Вячеслав Новицкий и Денис Кочетков. Но "Кременчуг" смог пробить голкипера "Донбасса" и оставить у себя домашний трофей.

Добавим, что третье место занял ХК "Днепр", который нанес фиаско "Белому Барсу" (4:1).