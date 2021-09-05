ХК "Донбас" виборов першу перемогу в історії України в Лізі чемпіонів

Деталі

"Донбас" розпочав гру дуже активно. "Руану" довелося багато працювати в захисті і це призвело до порушення правил. Донеччани отримали право пограти в більшості. Проте ця перевага зіграла злий жарт з чемпіоном України. "Руан" розігнав контратаку в меншості і Антоні Гаттіг ефектно закінчив її голом - 0:1.

Після перерви "Донбас" знову підвищив темп. Під кінець п'ятої хвилини ігрового відрізка команді Павла Мікульчика нарешті вдалося забити. З передачі Андрія Бірюкова точним кидком відзначився Олег Шишлянніков - 1:1.

Все вирішив гол Андрія Бірюкова в третьому періоді. Центрфорвард "Донбасу", як з'ясувалося, став автором переможної шайби (2:1). За свої старання – "1 + 1" за системою "гол + пас" - Бірюков отримав нагороду найкращому гравцеві матчу.

Доповнення

"Донбас" набрав до свого активу 4 очки. Наступний матч донеччани проведуть також проти "Руана". Гра відбудеться 9 вересня.