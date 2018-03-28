ХК "Донбас" став шестикратним чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. На арені “Альтаїр” у Дружківці місцевий ХК “Донбас” здобув четверту перемогу у фінальній серії Української хокейної ліги над “Кременчуком”, повідомляє УНН.
Для позитивного результату господарям вистачило по одній закинутій шайбі в кожному із періодів. У першій 20-хвилинці Оолександр Костіков відкрив рахунок, закинув шайбу у ближній кут воріт “Кременчука”, коли гості грали у меншості. Олександр Влад після передачі Ляльки збільшив рахунок у наступному відрізку, а крапку у зустрічі встановив Ілля Коренчук, який закинув у порожні ворота “Кременчука” — 3:0.
Таким чином, рахунок у серії став 4:1 і “Донбас” святкував вже 6-те чемпіонство в Україні.
Варто зазначити, що найбільш титулованим клубом чемпіонату України залишається київський “Сокіл” — 12 титулів.