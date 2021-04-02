ХК "Баффало" перервав історичну серію поразок в НХЛ

Що відомо

Серія з 18 матчів без перемог перервана. Крапку поставлено в грі під номером 19, в якій суперником господарів вдруге поспіль стала “Філадельфія”.

Деталі

Перший період залишився за “Баффало”, коли шайби закинули кращий бомбардир клубу Сем Райнхарт, а також Кертіс Лазар. Після перерви “Філадельфія” кинулася в атаку, і Проворов потужно пострілом зменшив відставання. Здавалося б, це стане переломним моментом. Але тепер вже згуртувалися гравці “Сейбрз”, які закинули чотири шайби в ворота “Флайєрс” (ще це зробили Фогерті, Міттельштадт і Монтор) і обірвали свою сумну програшну серію — 6:1.

Цитата

“Взагалі немає питань, ми повинні були покласти край цій серії хоча б для того, щоб спокійно рухатися далі. Ми просто зобов’язані були її перервати. Якщо ж дивитися з лавки тренера, звичайно, я дуже хотів перемогти. Але ми повинні були тримати під контролем те, що в наших силах — і зосередитися на поліпшенні нашого колективу. Я відчуваю, що ми на правильному шляху і стаємо кращими з кожним днем. Ми повинні зберігати концентрацію в цьому прогресі”, — зізнався наставник переможців Дон Гранато.

Примітно, що серія “Баффало” тягнулася з 23 лютого і стала найдовшою в новій ері НХЛ, якщо рахувати з 2005 року, коли в лізі ввели буліти і скасували нічиї.

Доповнення

“Баффало” має лише 19 очок і замикає таблицю НХЛ, відстаючи на 9 пунктів від найближчих сусідів по чемпіонату.