ХК "Баффало" прервал историческую серию поражений в НХЛ

Что известно

Серия из 18 матчей без побед прервана. Точка поставлена в игре под номером 19, в которой соперником хозяев во второй раз подряд стала “Филадельфия”.

Детали

Первый период остался за “Баффало”, когда шайбы забросили лучший бомбардир клуба Сэм Райнхарт, а также Кертис Лазарь. После перерыва “Филадельфия” бросилась в атаку, и Проворов мощно выстрелом уменьшил отставание. Казалось бы, это станет переломным моментом. Но теперь уже сплотились игроки “Сейбрз”, которые забросили четыре шайбы в ворота “Флайерз” (еще это сделали Фогерти, Миттельштадт и Монторо) и оборвали свою печальную проигрышную серию — 6:1.

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“Вообще нет вопросов, мы должны были положить конец этой серии хотя бы для того, чтобы спокойно двигаться дальше. Мы просто обязаны были ее прервать. Если же смотреть со скамейки тренера, конечно, я очень хотел победить. Но мы должны были контролировать то, что в наших силах — и сосредоточиться на улучшении нашего коллектива. Я чувствую, что мы на правильном пути и становимся лучше с каждым днем. Мы должны сохранять концентрацию в этом прогрессе”, — признался наставник победителей Дон Гранато.

Примечательно, что серия “Баффало” тянулась с 23 февраля и стала самой длинной в новой эре НХЛ, если считать с 2005 года, когда в лиге ввели буллиты и отменили ничьи.

Дополнение

“Баффало” имеет лишь 19 очков и замыкает таблицу НХЛ, отставая на 9 пунктов от ближайших соседей по чемпионату.