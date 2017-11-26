Хірурги в Індії витягли з пацієнта 7 кг заліза

Постраждалий 35-річний Маскуд Хан потрапив до лікарні зі скаргами у болі в області шлунку.

“Ми вирішили провести ендоскопію і були вражені, побачивши в шлунку монети, цвяхи, болти і гайки. Нічого подібного в нашій практиці не зустрічалося”, — зазначив лікар Прянк Шарма.

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За словами лікаря, пацієнт, швидше за все, страждає психічним розладом. Близькі Хана повідомили, що чоловік останнім часом потерпав від депресії. Ковтаючи цвяхи, монети та інші дрібні предмети, постраждалий намагався позбутися нудьги.

Наразі Хан знаходиться поза небезпекою, пообіцявши більше не вживати металу в їжу.